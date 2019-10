Capex Grupy Kęty w 2019 r. może być do kilkunastu proc. niższy od zakładanego



Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty ocenia, że wartość nakładów inwestycyjnych, jaka zostanie zrealizowana w tym roku, będzie od 10% do kilkunastu procent niższa od zakładanych 284 mln zł. Capex na przyszły rok będzie natomiast niższy niż tegoroczny, poinformowali członkowie zarządu.

"Nakłady inwestycyjne planowaliśmy na 284 mln zł, ale mamy kilka przypadków decyzji o przesunięciu inwestycji, więc capex może się okazać rzędu dziesięć - kilkanaście opolprocent niższy" - powiedział dyrektor finansowy Rafał Warpechowski podczas konferencji prasowej.

Wśród inwestycji, których realizacja została przesunięta na przyszły rok jest hala w Opolu realizowana w Segmencie Systemów Aluminiowych, której łączny koszt wynosi 28 mln zł. Jej realizacja przesuwa się w związku z przedłużeniem się procesu uzyskania pozwolenia na budowę.

"Capex na 2020 r. opublikujemy w styczniu, ale myślę, że będzie on niższy niż w 2019 r. mimo tych przesunięc. Nie mamy teraz takich potrzeb inwestycyjnych, w szczególności organicznych" - powiedział prezes Dariusz Mańko.

Dodał, że jeśli chodzi o rozwój poprzez akwizycje, to grupa przygląda się możliwościom na rynku.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

