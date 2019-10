"Nie spodziewam się w najbliższym czasie dużej zmienności, bo czynniki, które na to wpływały (np. brexit, wojna handlowa) chwilowo przygasły” – powiedział PAP Biznes ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

Jego zdaniem najważniejszym wydarzeniem będzie przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC (środa, 30 października).

"Sądzimy, że na posiedzeniu dojdzie do obniżki stóp o 25 pb, co jest zgodne z konsensusem, gdyż choćby futures na Fed funds pokazują ok. 90-proc. prawdopodobieństwo takiego ruchu” – dodał ekspert banku.

W jego ocenie złoty osłabi się wobec euro w najbliższych tygodniach, a kurs EUR/PLN podąży w kierunku 4,32-4,35.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na rynku polskich SPW dominowały niewielkie zmiany. Rosły ceny na całej krzywej – najsilniej na krótkim końcu, gdzie rentowność spadła o 1,6 pb.

W piątek odbył się przetarg zamiany, na którym MF sprzedało papiery OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129 i WS0447 łącznie za 8.043 mln zł, a odkupiło obligacje WZ0120, PS0420, OK0720 i DS1020 łącznie za 7.978 mln zł.

"Rynek polskiego długu skarbowego będzie podążać za rynkami bazowymi, a zakładane przez nas obniżki stóp procentowych przez Fed sprzyjają spadkom dochodowości” – powiedział PAP Biznes ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

Według niego rentowności polskich SPW będą zniżkować, zwłaszcza na długim końcu krzywej, a w dłuższej perspektywie – do końca roku – możliwy jest test sierpniowych minimów historycznych w okolicach 1,70 proc.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,756 proc., a niemieckich -0,384 proc.

