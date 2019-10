OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu



Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Decyzja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), według której nie jest obecnie możliwe pozytywne rozpoznanie wniosku OT Logistics o wprowadzenie obligacji serii H spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW (ASO GPW) nie wywołuje dla spółki negatywnych skutków, jak np. konieczność wcześniejszego wykupu obligacji tej serii, podało OT Logistics.

Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie przez GPW 104 207 obligacji na okaziciela serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW (ASO GPW) oraz o wprowadzenie przez BondSpot obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot.

Jak podała spółka, "w ocenie GPW w chwili obecnej nie jest możliwe pozytywne rozpoznanie wniosku z uwagi na występowanie, w ocenie GPW, przesłanki zawartej w § 5 ust. 2 pkt. 2) lit. c) Regulaminu ASO".

"GPW zastrzegła, że na możliwość zmiany tej decyzji wpływ mogą mieć: (i) odbycie zgromadzenia obligatariuszy obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 r. oraz (ii) zrealizowanie działań w ramach planu poprawy płynności finansowej, tj. m.in. emisji akcji, sprzedaży aktywów oraz pozyskania finansowania w celu zaspokojenia potrzeb płynnościowych emitenta" - czytamy w komunikacie spółki.

Prezes OT Logistics Radosław Krawczyk zwrócił uwagę w komentarzu do stanowiska GPW, że spółka dopełniła wszelkich obowiązków niezbędnych do wprowadzenia obligacji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na GPW, a pisma, które do niej dotarły z giełdy "potwierdzają, że nie stwierdzono żadnych braków formalnych" po stronie spółki.

"Nie zgadzamy się z argumentami przedstawionymi przez GPW i mamy nadzieję, że nasz wniosek niebawem zostanie jednak rozpatrzony pozytywnie, a inwestorzy zyskają możliwość swobodnego obrotu naszymi obligacjami. Zamierzamy informować giełdę o wszelkich działaniach i wydarzeniach, które mogłyby zmienić stanowisko GPW i przesądzić o dopuszczeniu obligacji serii H do obrotu. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że decyzja GPW nie wywołuje dla spółki negatywnych skutków, jak np. konieczność wcześniejszego wykupu obligacji tej serii" - napisał Krawczyk w komentarzu.

Warunki emisji obligacji przewidują obowiązek wprowadzenia ich do obrotu w ASO w terminie 150 dni od daty emisji obligacji, tj. do 25 października 2019 r. i związaną z jego ewentualnym brakiem kwalifikowaną podstawę wcześniejszego wykupu obligacji (tj. wymagającą uchwały zgromadzenia obligatariuszy obligacji w jej przedmiocie), podkreśliła spółka w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)