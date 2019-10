Prawie połowa badanych przedsiębiorstw (49 proc.) oferuje swoim pracownikom karty sportowe, umożliwiające wstęp do fitness klubów, siłowni oraz prywatną opiekę medyczną, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie OTTO Work Force Polska.

"Ukraińcy coraz większą uwagę zwracają na atrakcyjność polskich ofert pracy. Interesuje ich już nie tylko sama możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia za wyższe niż na Ukrainie wynagrodzenie, ale także benefity zachęcające do podjęcia pracy w Polsce. Dla większości z nich (61 proc.), najbardziej motywującym dodatkiem pozapłacowym jest prywatna opieka medyczna. Na drugim miejscu znalazło się dofinansowanie do posiłków w pracy (53 proc.)" - czytamy w komunikacie.



Według OTTO Work Force Polska, na kolejnych miejscach pracownicy wymieniali: zniżki/rabaty do sklepów (44 proc.), karty sportowe (wstęp do fitness klubów, siłowni itp.) (43 proc.), ubezpieczenie grupowe (28 proc.), bilety do kin i teatrów (22 proc.), dofinansowanie do szkół i przedszkoli (13 proc.).



"Ukraińcy decydują się na emigracje głównie z powodów ekonomicznych. Zarabiają, by podnieść jakość nie tylko swojego życia, ale także swoich najbliższych, którzy zostali na Ukrainie. Z tego powodu ważne są dla nich benefity, które pozwalają im możliwie jak najwięcej zaoszczędzić. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się te związane ze spędzaniem czasu wolnego, choć oczywiście również są bardzo ważne. Polscy pracodawcy stają przez trudnym zadaniem. Ze względu na niedobory siły roboczej na rynku pracy oraz na wyższe wynagrodzenia za granicą powinni w możliwie jak największym stopniu dopasować benefity pozapłacowe do oczekiwań swoich pracowników, by zatrzymać ich na dłużej" - powiedział dyrektor zarządzający OTTO Work Force Polska Tomasz Dudek, cytowany w komunikacie.



Według OTTO Work Force Polska, krajowy pracodawca na pierwszym miejscu stawia zdrowie i dobre samopoczucie pracownika.



"Prawie połowa badanych przedsiębiorstw (49 proc.) oferuje swoim pracownikom karty sportowe, umożliwiające wstęp do fitness klubów, siłowni oraz prywatną opiekę medyczną. Bardzo chętnie proponują pracownikom także dodatkowe ubezpieczenia grupowe (46 proc.). Nieco mniejszą popularnością cieszą się benefity związane z kulturą i dofinansowaniami do konkretnych usług. Bilety do kin i teatrów proponowane są w 27 proc. badanych przedsiębiorstw, dofinansowanie do posiłków w pracy w 18 proc. podmiotów, zniżki i rabaty do sklepów w 13 proc. firm, a dofinansowanie do żłobków i przedszkoli jest standardem tylko dla 8 proc. instytucji. Co ciekawe jedynie co piąta badana firma nie oferuje żadnych benefitów (18 proc.)" - podsumowano w materiale.



