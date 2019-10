Źródło: PAP

Polacy i Austriacy najlepiej oceniają sytuację gospodarczą swych krajów - wynika z badania 2019 IRIS Financial Confidence Survey, którego polską część przeprowadziła agencja ARC Rynek i Opinia. 34 proc. polskich respondentów obawia się pogorszenia swych finansów, podczas gdy w np. we Włoszech to aż 52 proc.