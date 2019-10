"Rada Gubernatorów wybrała na stanowisko dyrektora generalnego MAEA argentyńskiego kandydata R. Grossiego" - napisał na Twitterze Uljanow.

"Rafael Grossi uzyskał większość kwalifikowaną w Radzie Gubernatorów, MAEA poczyniła decydujący krok w wyborze swojego dyrektora generalnego" - oświadczył z kolei francuski dyplomata.

Agencja AFP podkreśla, że dyrektora generalnego wybiera Rada Gubernatorów, a następnie formalnie mianuje go Zgromadzenie Ogólne MAEA. Data najbliższej sesji z obecnością wszystkich 171 państw członkowskich MAEA jeszcze nie jest znana.

Według cytowanego przez AFP źródła dyplomatycznego 58-letni Grossi uzyskał we wtorek 24 głosy, podczas gdy tymczasowy przewodniczący tej agencji ONZ Cornel Feruta zgromadził ich 10.

Grossi zastąpi Amano, który zmarł w lipcu, przeżywszy 72 lata; kierował agencją od 2009 roku. Jego trzecia czteroletnia kadencja upłynęłaby z końcem listopada 2021 roku; według mediów zamierzał jednak ogłosić, że ze względów zdrowotnych ustąpi ze stanowiska w marcu 2020 roku.

Grossi będzie pierwszym szefem MAEA pochodzącym z Ameryki Południowej. We wrześniowej w rozmowie z AFP zapowiadał, że jeśli zostanie mianowany na to stanowisko, będzie "bardzo stanowczy, ale i bardzo sprawiedliwy" wobec Iranu. Podkreślił, że ta oenzetowska agencja jest "instrumentem ochronnym", którego nie wolno upolityczniać. Grossi zaznaczył też, że jednym z jego celów będzie transparentność i zmiany w strategii komunikacyjnej MAEA, by zyskać większe zaufanie ze strony opinii publicznej.

W czasie swojej czteroletniej kadencji będzie musiał przede wszystkim zmierzyć się z problemami wokół programu nuklearnego Iranu. Jeśli zostanie oficjalnie mianowany, rozpocznie urzędowanie 1 stycznia 2020 roku.

Argentyńczyk ukończył nauki polityczne na Katolickim Uniwersytecie Argentyńskim; studiował również na Uniwersytecie Genewskim, gdzie uzyskał tytuł doktora historii i polityki międzynarodowej.

Grossi obecnie sprawuje funkcję ambasadora Argentyny w Wiedniu, obejmując swoją misją nie tylko Austrię, lecz także Słowację i Słowenię oraz pełniąc obowiązki przedstawiciela przy różnych organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Wiedniu, m.in. przy samej MAEA. W latach 2009-2013 był szefem biura Amano. (PAP)

