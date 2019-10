GDDKiA: zakończono budowę obwodnicy Inowrocławia

Źródło: PAP

Zakończono budowę prawie pięciokilometrowego odcinka obwodnicy Inowrocławia - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt inwestycji to ok. 98 mln zł. Nowym fragmentem trasy kierowcy pojadą w środę.