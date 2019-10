Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował w III kwartale skonsolidowany zysk netto wysokości 188 mln zł, zaś w I-III kw. br. zysk wyniósł 854 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.



"Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I-III kwartał 2019 r.:



Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 15 260 mln zł



EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 016 mln zł, w tym:



- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 000 mln zł



- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 666 mln zł



- EBITDA segmentu Sprzedaż: 534 mln zł



- EBITDA segmentu Wydobycie: (262) mln zł



EBIT (zysk operacyjny): 1 319 mln zł



Zysk brutto: 1 105 mln zł



Zysk netto: 854 mln zł



Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 741 mln zł



Dług netto na 30 września 2019 r.: 9 674 mln zł



Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2019 r.: 2,83x" - czytamy w komunikacie.



Spółka podała także, że w III kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 4 862 mln zł, zaś wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) na poziomie grupy wyniósł 808 mln zł, w tym:



- EBITDA segmentu Dystrybucja: 663 mln zł



- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł



- EBITDA segmentu Sprzedaż: 110 mln zł



- EBITDA segmentu Wydobycie: (119) mln zł



EBIT (zysk operacyjny): 330 mln zł



Zysk brutto: 230 mln zł



Zysk netto: 188 mln zł



Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 099 mln zł.



Tauron Polska Energia podał także wybrane szacunkowe dane operacyjne grupy za I-III kwartał 2019 r.:



"Dystrybucja energii elektrycznej: 38,74 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 37,40 TWh



Produkcja energii elektrycznej brutto: 10,41 TWh



Produkcja ciepła: 7,14 PJ



Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 25,02 TWh



Produkcja węgla handlowego: 2,94 mln ton



Sprzedaż węgla handlowego: 2,96 mln ton" - czytamy dalej.



W samym III kwartale 2019 r.:



Dystrybucja energii elektrycznej: 12,66 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,18 TWh



Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,26 TWh



Produkcja ciepła: 0,73 PJ



Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,00 TWh



Produkcja węgla handlowego: 0,69 mln ton



Sprzedaż węgla handlowego: 0,78 mln ton, podano także.



"Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2019 r.:



a) koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w III kwartale 2019 r. o 81 mln zł (brak wpływu na EBITDA),



b) w segmencie Sprzedaż w III kwartale 2019 r. Grupa Tauron:



- skorygowała szacunek rekompensat należnych za III kwartał 2019 r. do wysokości 158 mln zł w związku z regulacjami prawnymi dotyczącymi cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. (co w stosunku do szacunku ujętego w I półroczu 2019 r. wpłynęło na wzrost przychodów o kwotę 59 mln zł), rozpoznała rekompensatę w wysokości 26 mln zł za październik 2019 r. zgodnie z MSR 37.53 do wysokości nieprzekraczającej utworzonej rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia oraz skorygowała wartość rekompensat za I półrocze 2019 r. (kwota różnicy ceny), co wpłynęło na zwiększenie przychodów o 15 mln zł,



- częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 50 mln zł utworzoną w 2018 r. w łącznej wysokości 214 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G i częściowo wykorzystała rezerwę w wysokości 34 mln zł utworzoną w I półroczu 2019 r. w łącznej wysokości 68 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z odbiorcami, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.,



- ujęła korekty przychodów w wysokości 52 mln zł z tytułu obniżenia cen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom, którzy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi skorzystali z prawa do obniżenia ceny zakupu energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. oraz zaktualizowała wartość korekt zmniejszających przychody od klientów dotyczące I półrocza 2019, co wpłynęło na obniżenie przychodów o 45 mln zł" – czytamy dalej.



Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 13 listopada 2019 r., podano również.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)