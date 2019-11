"Jak wynika z zebranych ankiet, oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym to rozwiązanie kluczowe dla działów informatycznych w polskich organizacjach. 99% respondentów stwierdziło, że open source jest dla nich ważne, przy czym dla 40% określiło poziom znaczenia jako "niezwykle ważny", a 34% jako "bardzo ważny" - czytamy w komunikacie towarzyszącemu wynikom badania.



Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym jest najczęściej wykorzystywane przez firmy i instytucje publiczne w zakresie modernizacji infrastruktury IT (61%) oraz zyskującej coraz większą popularność metodyki DevOps (53%). Wyniki badania wskazują również na zastosowanie rozwiązań open source w budowie nowoczesnych aplikacji (43%), jak i rozwoju aktualnych (38%). Warto odnotować, że udział open source w rozwiązaniach z obszaru cyfrowej transformacji został oceniony najniżej, bo na poziomie 22%, podano także.



"Pomimo wielu korzyści, jakie niosą za sobą wspierane rozwiązania open source, część respondentów wyraża obawy związane z wykorzystaniem tego typu technologii. Najwięcej wskazań wśród czynników hamujących wykorzystanie oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym uzyskał niedostateczny poziom wsparcia (50%). Decydenci wskazywali również na problemy z kompatybilnością (40%) oraz bariery w postaci różnych preferencji deweloperów (34%). Najmniej sceptyczni byli wobec kwestii bezpieczeństwa kodu - 30% z nich wskazało ten czynnik jako barierę we wdrażaniu rozwiązań open source" - czytamy także.



Wykorzystanie otwartego oprogramowania w organizacjach jest coraz częstsze i oczekuje się, że trend ten będzie kontynuowany. Open source napędza innowacje, a jego znaczenie znajduje odzwierciedlenie m.in. w ich planach wdrożeniowych.



"Większość organizacji deklarowała wzrost wykorzystania otwartego oprogramowania i planuje kontynuować ten wzrost w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na uwagę zasługuje również wyjątkowo niewielki odsetek organizacji, które zmniejszyły lub planują zmniejszyć stopień wykorzystania open source. Tendencja jest wyraźna" - czytamy dalej.



Należy się spodziewać wzrostu liczby rozwiązań open source klasy Enterprise, przy jednoczesnym spadku wykorzystania oprogramowania własnościowego.



"Obecnie przedsiębiorstwa nadal korzystają z dużej ilości oprogramowania zamkniętego. Zmiany są powolne. Jednakże oprogramowanie takie słabnie do tego stopnia, że jego użycie ma być niemal równe z wykorzystaniem rozwiązań open source w ciągu dwóch lat. Widzieliśmy już niektóre z szerokich powodów tej zmiany: innowacyjność, jakość i wartość. Ale też widzimy to przejście napędzane bardziej specyficznymi technologiami. Weźmy na przykład kontenery. Ponad 74% organizacji planuje zwiększenie wykorzystania kontenerów w ciągu najbliższego roku. Dzieje się tak z powodu otwartego oprogramowania" - podsumowano w materiale.



Red Hat przeprowadziła łącznie 219 ankiet wśród uczestników konferencji Open Source Day, która miała miejsce 14 maja 2019 r. w Warszawie oraz wydarzenia OSEC Forum, zorganizowanego 4 czerwca w Warszawie.