Tesco Polska: Ponad 60% Polaków woli robić zakupy w mniejszych sklepach



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Ponad 60% Polaków woli robić zakupy w dyskontach, supermarketach i małych sklepach osiedlowych w pobliżu miejsca zamieszkania, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Tesco Polska.

"Małe supermarkety i dyskonty bardzo skutecznie zagospodarowały niszę między formatami wielkopowierzchniowymi a kameralnymi osiedlowymi sklepikami czy sieciami sklepów convenience. Mogły o tym zadecydować dwa niezależne czynniki. Po pierwsze, unikatowe połączenie znanego asortymentu w atrakcyjnej cenie z dobrą organizacją wnętrza sklepu. Drugi czynnik to zachodzące zmiany w naszych w stylach zakupowych, szczególnie jeżeli chodzi o e-commerce. Przeniesienie części zakupów do sfery online sprawia, że wybieramy sklepy lepiej dopasowane do naszych bieżących potrzeb - hipermarkety nagle okazują się za duże, a osiedlowe sklepy nie mają wystarczającej oferty" - powiedział Piotr Zimolzak z Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z badania, współcześni polscy klienci są przywiązani do konkretnych produktów. Ponad 88% z nas deklaruje, że ma swoje ulubione towary, które wybiera najczęściej. Tylko 12% Polaków podejmuje decyzje zakupowe dopiero przy półkach w sklepie. Szeroki asortyment jako kryterium wyboru sklepu wydaje się zatem tracić na znaczeniu, podkreślono.

Zmiany zachodzące w polskim Tesco są konsekwencją wszystkich tych trendów. Firma postawiła na cieszące się rosnącą popularnością wśród konsumentów mniejsze hipermarkety kompaktowe i supermarkety. Sama gama produktów we wszystkich sklepach została uproszczona.

"Największe zmiany widoczne są w dużych hipermarketach sieci - w ponad 50 placówkach zmniejszone zostały sale sprzedaży - średnio o jedną trzecią. Mimo mniejszej powierzchni asortyment sklepów wciąż składa się z tysięcy produktów różnych kategorii. Największą część oferty stanowią produkty spożywcze, ale dostępne są również sezonowe produkty przemysłowe czy popularna marka odzieżowa F&F" - czytamy dalej.

Po zmianach Tesco w Polsce zarządza dwoma typami sklepów - klienci mogą robić zakupy w supermarketach i hipermarketach kompaktowych.

Badanie dla Tesco Polska przeprowadziło SW Research w październiku 2019, na próbie N=1 027.

Tesco rozpoczęło działalność w Polsce w 1995 r. Obecnie zatrudnia ponad 20 tys. osób i oferuje produkty ponad 3 700 polskich dostawców. Co tydzień sklepy Tesco odwiedza ponad 5 milionów klientów.

(ISBnews)