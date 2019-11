Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Tauron Wydobycie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - uruchomiła w Zakładzie Górniczym Sobieski nowoczesną infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem wody z głębin kopalni, podał Tauron.

"Dzięki zrealizowanym inwestycjom woda w znacznym stopniu zabezpiecza potrzeby technologiczne, socjalno-bytowe i energetyczne zakładu" - czytamy w komunikacie.

W rejonie Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski uruchomiono nowoczesną oczyszczalnię ścieków sanitarnych oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Oczyszczona woda odprowadzana jest do zbiornika wód podsadzkowych i wykorzystywana do celów technologicznych.

"W każdym aspekcie funkcjonowania naszych zakładów górniczych uwzględniamy działania proekologiczne, optymalizujące koszty ich funkcjonowania. Wykorzystywanie potencjału gospodarczego wód dołowych wpisuje się w funkcjonującą w Grupie Tauron Gospodarkę Obiegu Zamkniętego" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Woda dołowa jest wykorzystywana do produkcji ciepła. Zasila ona kaskadową Stację Pomp Ciepła, która osiąga moc 420kW. Pompy produkują rocznie ok 6 000 GJ ciepła pokrywając zapotrzebowanie obiektów łaźni górniczych w rejonie Sobieski.

W ZG Sobieski funkcjonuje także stacja uzdatniania wody. Po uzdatnieniu woda jest wykorzystywana na potrzeby użytkowe, jako alternatywa dla źródła zaopatrzenia z sieci miejskiej.

Woda dołowa wykorzystywana jest również w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów oraz Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla do procesów technologicznych oraz do celów gospodarczych.

ZG Sobieski w Jaworznie należy do kopalń o największym dopływie wód dołowych do wyrobisk w górnictwie węgla kamiennego. Dopływ wód dołowych wynosi około 60 m3/min, co pociąga za sobą konieczność utrzymania w pełnym stopniu sprawności systemu głównego odwadniania. Odpompowywanie wody z podziemnych wyrobisk górniczych jest konieczne, by nie doszło do zalania czynnych zakładów, a często także dla ochrony powierzchni.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)