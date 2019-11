Ronson jest optymistycznie nastawiony do poziomu sprzedaży w 2020 r.



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Ronson spodziewa się, że na koniec br. poziom jego oferty przekroczy 1 000 lokali (wobec 881 na koniec III kw. 2019 r.), dzięki czemu z dużym optymizmem patrzy na sprzedaż w 2020 r., poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. Z jego słów wynika, że sprzedaż w przyszłym roku ma szansę odbić się od zakładanych na ten rok ok. 800 szt.

"Do końca roku będzie osiągnięty poziom 1 000 lokali w ofercie. 1 000 jest pewny, a 1 100 może być - jeśli uruchomimy II etap Ursusa Centralnego" - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że wielkość oferty na poziomie 1 100 - 1 200 pozwoli spółce "powalczyć" o 1 000 sprzedanych mieszkań w ciągu roku.

"Szczególnie liczymy na dwa projekty w Warszawie: Miasto Moje i Ursus Centralny. Dlatego cieszy, że problemy administracyjne na Białołęce [Miasto Moje] i Ursusie się zakończyły, więc wszystko jest w rękach naszych i rynku. Spodziewamy się, że teraz będziemy kolejne fazy [tych projektów] aktywizować dużo częściej" - wyjaśnił dyrektor.

Z jego słów wynika, że zarówno w przypadku kolejnego etapu Miasta Mojego (IV), jak i Ursusa Centralnego (II) spółka rozmawia z generalnymi wykonawcami. Ponadto wskazał, że sprzedaż w I etapie Ursusa Centralnego osiągnęła ok. 90%.

W prezentacji spółka podała, że do końca roku uruchomi jeszcze 4 nowe projekty/etapy na łącznie 281 lokali. Liczba ta nie uwzględnia Ursusa Centralnego II.

"Baza do większej sprzedaży w 2020 roku jest. Patrzymy z dużym optymizmem na rok przyszły" - podkreślił Gutowski.

Zwrócił uwagę, że bieżący rok spółka zaczęła z ofertą 562 mieszkań, a sprzeda w nim ok. 800.

"Utrzymujemy nasz plan 800 lokali jako cel sprzedażowy na 2019 rok" - powiedział Gutowski.

Wyjaśnił, że choć sprzedaż raportowana za okres I-III kw. to 505 szt., należy do niej dodać 88 umów rezerwacyjnych w projekcie Ursus Centralny I, z których większość została już przekształcona w umowy deweloperskie.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

