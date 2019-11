"W październiku 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 39,13 tys. klientów w porównaniu do 36,32 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o 7,8 proc. Warto odnotować, że we wrześniu br. takich klientów było 35,8 tys., czyli o 9,3 proc. mniej niż w październiku 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w październiku 2019 r. wyniosła 282,9 tys. zł.

"Październikowa wartość indeksu jest o 2,1 pkt proc. wyższa od wartości z września br. (+16 proc.). W porównaniu do października zeszłego roku tegoroczna wartość indeksu w październiku jest o 1,1 pkt proc. niższa i wynosi (+17,1 proc.). Na obecną wartość indeksu na poziomie (+18,1 proc.) wpływa zarówno wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt, jak i wzrost o 9,6 proc., w okresie październik 2019 r. - październik 2018 średniej wartości wnioskowanego kredytu. Nadal utrzymuje się wysoki popyt na finansowanie nieruchomości kredytem bankowym. W dziesięciu miesiącach 2019 r. łącznie 385,39 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 21,6 tys., czyli o 5,9 proc." - podsumował główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w materiale.

