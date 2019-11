Źródło: PAP

Flagi krajów BRIC For. Shutterstockźródło: ShutterStock

Obradujący w Brasilii liderzy państw BRICS (Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, RPA) we wspólnej deklaracji zobowiązali się m.in. do zaangażowania we wdrażanie porozumienia klimatycznego z Paryża. Opowiedzieli się też przeciw militarnym rozwiązaniom wojny w Syrii.