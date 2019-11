Jak mówił w piątek na konferencji prasowej minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, łączna wartość tych inwestycji to ok. 4,3 mld zł. "Unijne dofinansowanie wynosi 2,3 mld zł" - zaznaczył. Dodał, że z tych środków będą realizowane projekty drogowe na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i województwie świętokrzyskim.

"W ramach podpisywanych dzisiaj umów powstanie prawie 123 km nowych dróg ekspresowych. Kilometr po kilometrze tkamy drogową sieć Polski. Dzięki budowie dróg ekspresowych Polska od kilku lat rozwija się w ekspresowym tempie i stała się liderem gospodarczym w Europie" - mówił. Dodał, że z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko w obecnej perspektywie budżetowej na inwestycje drogowe przeznaczono ponad 47 miliardów złotych.

Kwieciński powiedział, że dzięki podpisanym umowom wykorzystanie funduszy UE na infrastrukturę transportową osiągnie poziom 86 proc. "Tyle będziemy mieli zakontraktowanych środków z tych, które są dostępne w Programie Infrastruktura i Środowisko" - wskazał.

Obecny na piątkowym podpisaniu umów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że dzięki "sprawnemu wykorzystaniu środków europejskich realizujemy wielkie, strategiczne inwestycje". "Droga ekspresowa S7, szlaki Via Carpatia oraz Via Baltica, są niezwykle ważne dla rozwoju nie tylko polskiej, ale także europejskiej gospodarki” – wyliczył. Dodał, że tego typu projekty "pozwalają walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym" oraz pozwalają na "tworzenie jednorodnego rusztu komunikacyjnego naszego kraju".

Podpisanie w piątek umowy dotyczą budowy trzech dróg ekspresowych: S61 w województwie mazowieckim i podlaskim na odcinku Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn; S19 w województwie podkarpackim i lubelskim na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe oraz S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska – Kamiennej w województwie świętokrzyskim.

Dofinansowanie unijne, jak mówił Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pomoże w budowie "ważnych dla wschodniej Polski dróg szybkiego ruchu, które przyczynią się do rozwoju tej części kraju i podniosą bezpieczeństwo i komfort podróży". Poinformował, że w naszym kraju mamy wybudowane ponad 4 tys. kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. "Tylko w ostatniej kadencji oddaliśmy ok. 1,1 tys. kilometrów (...). Do końca roku dobijemy do liczby ok. 1,3 tys. kilometrów" - zapowiedział.

Trzy podpisane w piątek umowy o dofinansowanie projektów z pieniędzy unijnych zawarli przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.