W. Brytania: W pierwszej debacie przedwyborczej tylko Johnson i Corbyn

Źródło: PAP

We wtorkowej pierwszej debacie telewizyjnej przed wyborami do brytyjskiej Izby Gmin wezmą udział tylko premier Boris Johnson i lider opozycji Jeremy Corbyn. Sąd odrzucił w poniedziałek wniosek Liberalnych Demokratów i Szkockiej Partii Narodowej o włączenie do debaty.