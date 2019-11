Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Glamox uzyskał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przez przejęcie kontroli nad ES-System, podano w komunikacie.



"Wzywający uzyskał od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu przez wzywającego kontroli nad spółką w drodze nabycia przez wzywającego akcji" - czytamy w komunikacie.



Zarząd ES-System ocenił, że cena 3,5 zł za jedną akcję, zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonym 14 października 2019 r. przez norweską spółkę Glamox, odpowiada wartości godziwej spółki.



Wzywający zamierza nabyć w wyniku wezwania 42 863 637 akcji ES-System, uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.



ES-System jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność ES-System koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu i sprzedaży profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, których produkcja odbywa się w spółkach zależnych: ES-System NT i ES-System Wilkasy. ES-System działa głównie w Polsce.



(ISBnews)