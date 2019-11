TAG złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad Vantage Development



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Vantage Development, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 15 listopada, sprawa jest w toku.

Planowana koncentracja polega na bezpośrednim przejęciu samodzielnej kontroli nad Vantage Development oraz jego spółkami zależnymi (z wyjątkiem spółek z sektora nieruchomości komercyjnych) przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.

W połowie listopada br. TAG wezwał do sprzedaży 48 561 706 akcji Vantage Development, stanowiących 100% kapitału spółki, po 11,5 zł za akcję.

TAG jest w 100% kontrolowany przez TAG Immobilien AG. Grupa TAG koncentruje swoją działalność na niemieckim sektorze nieruchomości mieszkalnych, głównie w zakresie długoterminowego najmu mieszkań.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

