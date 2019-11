KGHM: Zwiększony dopływ wody w kopalni nie wpływa na poziom produkcji



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - W należącej do KGHM Polska Miedź kopalni Polkowice-Sieroszowice wystąpił zwiększony dopływ wody, jednak nie ma zagrożenia dla pracowników, a produkcja jest wykonywana na planowanym poziomie, podała spółka.

"W rejonie GG-6 oddziału należącego do kopalni Polkowice-Sieroszowice występuje zwiększony dopływ wody z górotworu do wyrobisk" - czytamy w komunikacie.

Zwiększony poziom wody spowodował wyłączenie tylko jednego z 13 oddziałów kopalni - G-63, przy czym profilaktycznie wyłączony z eksploatacji został dodatkowo oddział G-61. Sytuacja nie powoduje zagrożenia zdrowia pracowników kopalni. Nie doszło też do zalania maszyn.

"Pozostałe oddziały ZG Polkowice - Sieroszowice prowadzą eksploatację, produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest wykonywana na planowanym poziomie" - czytamy dalej.

Na terenie wyłączonego oddziału trwają prace, które mają na celu ustabilizowanie i obniżenie poziomu wody. Są to prace, które nie wymagają udziału pracowników Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, zaznaczono.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka est notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)