Kino Polska podniosło cenę w wezwaniu na akcje Stopklatki do 7 zł za szt.



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - podwyższył cenę akcji w wezwaniu na walory Stopklatki do 7 zł z 6,2 zł, podało Kino Polska TV.

"Zarząd Kino Polska TV S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2019 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., dokonał zmiany ceny, po której nabywane będą akcje w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A. z 6,2 zł za jedną akcję tego podmiotu do 7 zł za jedną akcję Stopklatki" - czytamy w komunikacie.

11 października br. Kino Polska TV ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250 476 akcji Stopklatki, stanowiących 2,24% jej kapitału, przy cenie za jedną akcję w wysokości 6,2 zł. Zapisy potrwają od 31 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)