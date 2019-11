PIE w ramach projektu Foresight małych i średnich miast uzyskał dane prezentujące, jak dalece polskie miasta postrzegają się jako smart city oraz jak widzą tę kwestię w perspektywie 2035 r.

"Za smart city uważa się zdecydowanie więcej miast średnich (39 proc.) niż małych (19 proc.). Ale aż połowa małych miast jest przekonana, że smart city stanie się w przyszłości. Jeszcze bardziej optymistyczne wizje snują miasta średnie – aż trzy czwarte uważa, że będzie smart city w 2035 r." - czytamy w ostatnim wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Jedna czwarta przebadanych miast, jak dodają, ocenia siebie jako miasto inteligentne. Z kolei ponad połowa uważa, że będzie takim miastem w przyszłości.

Odpowiedzi te, jak zaznaczyli analitycy PIE, świadczą nie tylko o otwartości miast na innowacje w ogóle. "Ukazują także poziom nadziei, że wraz z zastosowaniem technologii cyfrowych można będzie dynamicznie i na bieżąco reagować na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze oraz tworzyć efektywne strategie rozwoju, podnoszące poziom życia mieszkańców i konkurencyjność miasta oraz zapewniające czyste środowisko przyrodnicze" - ocenili.

Eksperci instytutu zwracają uwagę, że idea miasta inteligentnego coraz bardziej wkracza do świata praktyki. "Daje nie tylko szansę na efektywne wykorzystywanie technologii w zarządzaniu miastem, ale poprawia jakość usług i upraszcza załatwianie wielu spraw" - podkreślają.

Coraz więcej miast, jak wskazują, rozważa "porzucenie tradycyjnego, tzw. silosowego modelu zarządzania" na rzecz rozwiązań smart city, w tym zintegrowanego modelu zarządzania. "Smart city, bazując na elastycznych i zintegrowanych systemach teleinformatycznych, w tym dotyczących informacji przestrzennej (GIS), sprzyja koordynacji i współpracy na poziomie instytucjonalnym oraz ułatwia obywatelom i przedsiębiorcom partycypowanie w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących rozwoju miasta" - wyjaśniają.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

