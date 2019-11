Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Mieszkaniówka jest w fazie ekspansji. I to takiej, jakiej od początku transformacji jeszcze nie widzieliśmy. W ciągu dziesięciu miesięcy wydano klucze do 164,6 tys. lokali. W samym tylko październiku do ponad 19 tys. Rok temu było to odpowiednio niecało 149 tys. i 18,8 tys.