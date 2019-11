CCC i e-obuwie wycofały torby foliowe, korzystają tylko z opakowań z recyklingu



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - CCC wycofało torby foliowe, wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu, a należące do niej eobuwie korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych, podała spółka.

"Jeszcze niedawno powszechna była opinia, że ekologia jest zarezerwowana dla marek premium, z wąską, świadomą grupą klientów. My docieramy z produktami do szerokiego grona odbiorców, rocznie sprzedajemy ponad 70 mln obuwia, dlatego tym bardziej nie chcemy brać udziału w masowym użyciu foliówek i stawiamy na budowanie świadomości ekologicznej u naszych klientów. Jednak równie ważny jak opakowanie jest sam produkt. Jako firma duży nacisk kładziemy na certyfikaty pochodzenia materiałów, z których wykonywane jest obuwie czy akcesoria dostępne w sprzedaży. W naszej ofercie znajdują się m.in. produkty sygnowane znakiem Fairtrade, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych systemów etycznej certyfikacji produktów, a kolekcje Lasocki Kids są wykonywane ze skór powstałych w ekologicznych garbarniach, certyfikowanych zgodnie z protokołem Leather Working Group. Wdrożyliśmy także politykę zarządzania substancjami chemicznymi, tak, aby produkty sprzedawane w sieci były bezpieczne dla klienta i przyjazne dla środowiska" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

Cele środowiskowe CCC to m.in. ograniczenie o 5% zużycia energii elektrycznej, 5% spadek emisji CO2, a także 5% mniej odpadów do 2021 roku. CCC pracuje obecnie nad wypracowaniem kompleksowej strategii biznesowej na kolejne lata, której elementem będą również działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dokument zostanie opublikowany w I kwartale przyszłego roku, zapowiedziano także w materiale.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,63 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)