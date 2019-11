Orbis otworzy w Krakowie i Warszawie hotele własne pod marką Tribe w 2022 r.



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Orbis planuje otworzyć w 2022 r. dwa własne hotele pod nową marką Tribe: Tribe Warszawa Bracka i Tribe Kraków Stare Miasto, podała spółka.

"Dwie nowe inwestycje Orbisu potwierdzają naszą strategię rozwoju i umacniają naszą pozycję lidera rynku nieruchomości hotelowych w Europie Wschodniej. Tribe - nowa marka z segmentu lifestyle, oferująca innowacje i nowe doświadczenia hotelowe, potwierdzi dynamikę rozwoju grupy w niezaprzeczalnie kluczowych lokalizacjach. Hotele w Warszawie i Krakowie z pewnością będą miały atrakcyjną i konkurencyjną ofertę. Jesteśmy przekonani, że Tribe wprowadzi nową jakość i energię na rynek hotelowy w Polsce" - powiedział prezes i dyrektor generalny Gilles Clavie, cytowany w komunikacie.

Tribe Warszawa Bracka zaoferuje 113 pokoi, bar i restaurację, zaplecze konferencyjne i strefę fitness. Hotel będzie zlokalizowany przy ulicy Brackiej (dawna siedziba Orbisu), obok ronda de Gaulle'a. Otwarcie hotelu planowane jest na 2022 r.

Natomiast Tribe Kraków Stare Miasto to nowy projekt oferujący 170 pokoi, restaurację, kącik kawowy i bar, centrum fitness i saunę. Hotel będzie zlokalizowany przy ulicy Worcella - tuż obok centrum handlowego Galeria Krakowska i dworca kolejowego. Hotel ma zostać otwarty również w 2022 r., podano także.

"W Tribe inteligentny design leży w DNA marki. Wszystko musi być zaprojektowane tak, aby zwiększyć poczucie przestrzeni, zaakcentować wystrój i wzmocnić pozytywne doznania gościa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Orbis wybrał w międzynarodowym konkursie partnera projektowego dla obu inwestycji - Stone Designs. Hiszpańska firma z siedzibą w Madrycie może pochwalić się 25-letnim międzynarodowym doświadczeniem w projektowaniu wnętrz" - czytamy także.

Tribe jest nową marką Accoru w segmencie lifestyle i ma na celu zaskakiwać podróżnych oryginalną, ekscytującą i starannie dobraną ofertą, która koncentruje się na stylu, a nie na cenie, wskazano.

Marka Tribe to obecnie jeden hotel w Australii w Perth (126 pokoi). Dziesięć innych otwarć zaplanowano do 2022 r. w Europie i w regionie Azji i Pacyfiku - w sumie ponad 1 700 pokoi.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.



(ISBnews)