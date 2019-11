InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 6 tys. urządzeń



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 6 tys. urządzeń, podała spółka. Paczkomat nr 6 000 został postawiony wmałopolskiej Suchej Beskidzkiej. Firma podkreśla, że jest gotowa do obsługi przesyłek w szczycie świątecznym, zwyczajowo rozpoczynającym się w Black Friday - czyli w tym roku 29 listopada.

"W tym roku postawiliśmy na mocny rozwój infrastruktury - co procentuje, bo jesteśmy najszybszym dostawcą paczek w Polsce. W ponad 98% dotrzymujemy terminu D+1 - a to właśnie cenią klienci. Przygotowaliśmy się nie tylko na świąteczny szczyt paczkowy - ale przede wszystkim na stałą obsługę szybko rosnących wolumenów w naszej sieci. Wprowadziliśmy rewolucyjne zmiany w sposobie odbioru przesyłek przez aplikację w ramach akcji Go Mobile!, uruchomiliśmy atrakcyjne usługi typu szybkie nadania, obniżyliśmy ceny - a równocześnie rozbudowaliśmy sieć Paczkomatów do 6 000 i mocno inwestowaliśmy w nowe sortownie. Nie zwalniamy tempa - w przyszłym roku kontynuacja tej strategii rozwoju. O skali prowadzonych inwestycji najlepiej świadczy fakt, że w jeszcze w ubiegłym roku w tym samym okresie mieliśmy 4 300 Paczkomatów" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost rozbudowuje swoją infrastrukturę równomiernie w całych kraju, podkreślono.

"Nasz 6 000-ny Paczkomat stanął w liczącej nieco ponad 9 000 mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Chcemy, aby każdy nasz klient niezależnie od tego czy mieszka w milionowym mieście, czy w liczącej kilkuset mieszkańców gminie miał dostęp do wyjątkowej jakości i wygody, jaką oferują nasze Paczkomaty" - dodał Brzoska

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)