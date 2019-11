Albania: Już 26 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi

Źródło: PAP

Bilans ofiar śmiertelnych wtorkowego trzęsienia ziemi w Albanii wzrósł w środę do 26 zabitych - podało tamtejsze ministerstwo obrony. W katastrofie rany odniosło co najmniej 650 osób; ratownicy wciąż przeszukują gruzy, by znaleźć ewentualnych ocalałych.