Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln zł, nie ujęte w wyniku III kw. Spółka zakłada możliwość ich ograniczenia lub całkowitej mitygacji, poinformowali przedstawiciele grupy.



"W trakcie analizy wyodrębniliśmy listę dodatkowych potencjalnych ryzyk na kwotę 18 mln zł. Obecnie trwają prace w celu minimalizacji tych ryzyk i ograniczenia ich wpływu na wyniki spółki" - powiedział wiceprezes Famur Famak Paweł Majcherkiewicz, odpowiedzialny w grupie za segment surface.



Jego zdaniem sprawa powinna znaleźć rozwiązanie do końca stycznia.



"Taka prezentacja wynika z bardzo ostrożnościowego podejścia do rozpoznawania ryzyk. Pracujemy nad tym, by w jak największym stopniu mitygować te ryzyka" - dodał prezes Famuru Mirosław Bendzera.



Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.



(ISBnews)