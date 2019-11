Asbis wypłaci dywidendę zaliczkową wys. 0,06 USD na akcję

W optymistycznym scenariuszu obroty polskich firm z branży transportowo-logistycznej w horyzoncie do 2030 r. mogą rosnąć o ok. 4-5 proc. rocznie - przekonują w najnowszym raporcie o branży transportowej eksperci Banku Pekao. W wariancie pesymistycznym może to być ok. 2-3 proc. rocznie.