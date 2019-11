PGNiG ma 5-letnią umowę z Klaipedos Nafta na wyłączność w stacji LNG małej skali



Kłajpeda (Litwa), 29.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Klaipedos Nafta umowę, na podstawie której będzie wyłącznym użytkownikiem nadbrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w Kłajpedzie przed pięć lat od kwietnia 2020 r.

"Współpraca Litwy z Polską jest silna, a możemy osiągnąć jeszcze więcej. Dziś poszerzamy ją w sektorze energetyki o kolejny obszar - LNG" - powiedział minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičinas podczas konferencji prasowej.

Oferta PGNiG została uznana za najkorzystniejszą w przeprowadzonym przez Klaipedos Nafta przetargu.

"Umowa jest na pięć lat, ale - jak już ostrzegałem - kiedy przychodzimy gdzieś robić biznes, to zostajemy na dłużej. Rozmowy prowadzące do tej umowy były konstruktywne, a ostateczny rezultat jest satysfakcjonujący" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Zaznaczył, że baza w Kłajpedzie pozwoli spółce obsługiwać polski rynek - dzięki bliskości geograficznej - ale także rynki zagraniczne.

"Jest to nowy rozdział dla naszej spółki. Współpraca stwarza nowe możliwości nie tylko dla spółki, ale także dla miasta" - wskazał prezes Klaipedos Nafta Darius Šilenskis.

Dostawy LNG do nadbrzeżnej stacji będą możliwe małymi jednostkami pływającymi o pojemności 30-krotnie mniejszej niż konwencjonalne metanowce oceaniczne.

Stacja wyposażona jest w pięć zbiorników o łącznej pojemności 5 tys. m3 (2 250 ton) LNG. Posiada dwa stanowiska do załadunku autocystern lub ISO-kontenerów, a także nabrzeże przystosowane do odbioru i załadunku na jednostki pływające mniejszej skali. Nabrzeże umożliwia także bunkrowanie statków napędzanych LNG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

Klaipedos Nafta prowadzi terminale naftowe oraz dwa terminale LNG: stację małej skali i pływający terminal FSRU. W spółce funkcjonują cztery obszary działalności: załadunek produktów naftowych (w terminalu naftowym w Kłajpedzie), długoterminowe magazynowanie produktów naftowych (w terminalu naftowym w Subačius), zarządzanie terminalami LNG oraz działalność rozwojowa związana z LNG/

(ISBnews)