GPW Benchmark ma zgodę KNF na opracowywanie wybranych wskaźników referencyjnych



Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję administracyjną zezwalającą GPW Benchmark na prowadzenie działalności jako administrator wybranych wskaźników referencyjnych, podała Komisja.

"Decyzja KNF dotyczy przede wszystkim zamiaru opracowywania przez GPW Benchmark SA wskaźników referencyjnych, które były dotąd opracowywane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wskaźnika referencyjnego TBSP.Index" - czytamy w komunikacie.

KNF podkreśla, że powyższa decyzja nie obejmuje swoim zakresem uprawnienia do prowadzenia działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej WIBOR oraz WIBID.

Na podstawie wydanej przez KNF decyzji Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dokonał w dniu 29 listopada 2019 r. wpisu GPW Benchmark SA do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych, podano także.

GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiedzialny za opracowywanie i rozwój oferty wskaźników referencyjnych dla polskiego rynku finansowego.

(ISBnews)