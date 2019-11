Rada Nadzorcza przyjęła w piątek rezygnację Krupińskiego, a także Michała Lehmanna, który nadzorował Pion Operacji i Usług oraz Piotra Wetmańskiego, nadzorującego Pion Strategii.

Krupiński kierował bankiem od czerwca 2017 r. Wcześniej - od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. był prezesem zarządu PZU, a od 2011 r., prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. W latach 2008 - 2011 pełnił funkcję Alternate Executive Director - członka rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski.

Na p.o. prezesa zarządu powołano w piątek Marka Lusztyna. Jak podaje bank, Lusztyn jest związany z Grupą Banku Pekao S.A. od blisko 20 lat. Od lipca 2017 r. zasiadał na stanowisku wiceprezesa zarządu nadzorując obszar zarządzania ryzykiem w Banku oraz pełniąc funkcje członka Rad Nadzorczych w spółkach zależnych: Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking. Przed objęciem funkcji wiceprezesa zarządu Banku Pekao S.A. Lusztyn przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit, gdzie opowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem. Jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie), inżynierem informatyki.

Do zarządu banku dołączył także w piątek Marcin Gadomski, który będzie sprawował nadzór nad obszarem ryzyka. Według Pekao, Gadomski karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY), następnie związany był z Deloitte Advisory, a w latach 2012 – 2016 pracował w Banku Millennium. Od sierpnia 2018 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Marcin Gadomski jest absolwentem SGH.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś