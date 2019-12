Feerum spodziewa się przekroczenia 200 mln zł przychodów w 2019 r.



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Feerum spodziewa się, że IV kw. 2019 r. będzie pod względem przychodów lepszy r/r i spółka tym samym przekroczy historyczny poziom 200 mln zł rocznej sprzedaży, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik.

"W tym roku granica 200 mln zł zostanie przekroczona, to historyczny moment dla spółki" - powiedział Wielesik podczas konferencji prasowej.

"W tym roku będzie więcej [sprzedaży] niż rok temu w IV kw., w którym było 28 mln zł" - dodał. Wskazał, że w ostatnim kwartale br. spółka powinna rozliczyć m.in. 25 mln zł z ukraińskich kontraktów.

W okresie I-III kw. spółka miała 175,12 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 100,66 mln zł rok wcześniej.

Według członka zarządu perspektywy następnego roku też są co najmniej dobre.

"Portfel na lata 2019-2020 już jest dobry i myślę, że będzie większy, a następny rok - nawet gdyby te rzeczy, o których myślimy się nie spełniły, to będzie dobry" - powiedział.

Przypomniał, że aktualny portfel zamówień wynosi ok. 156,7 mln zł i obejmuje 12 umów, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 193,2 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 39,6 mln zł.

Wielesik ocenił, że przychody z rynku polskiego w przyszłym roku "pewnie" przekroczą 40 mln zł dzięki zmianom w systemie dotacyjnym na inwestycje dla rolników, obejmującym korzystniejsze warunki wspierania większych inwestycji. Także na Litwie w przyszłym roku powinna być - według niego - lepsza sprzedaż niż w tym.

W okresie I-III kw. 2019 r. Feerum miało na polskim rynku 30,3 mln zł przychodów (podobnie jak rok temu), a na Litwie - 1,1 mln zł (wobec 13,5 mln zł rok wcześniej).

Wielesik podtrzymał jednocześnie, że spółka nadal widzi szanse na kolejne duże kontrakty z Epicentr K na Ukrainie i kontrakty w Afryce. Pierwszy projekt afrykański w Tanzanii przebiega wg niego nadal bez przeszkód.

Poinformował także, że na przyszły rok spółka planuje ok. 2-2,5 mln zł nakładów odtworzeniowych, wobec kilkuset tysięcy zł w tym roku.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2018 r. miała 128,7 mln zł przychodów.



(ISBnews)