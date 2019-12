Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Trakcja PRKiI - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) - złożył pisemne oświadczenie o powołaniu Adama Stolarza na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za kluczowych klientów i Roberta Sobków na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny, podała spółka.



Adam Stolarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie odbywa studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Ponadto ukończył State Aid Policy and Practise in the European Community: An Integrative and Interactive Approach - w European Institute of Public Administration w Maastricht. Ostatnio był od kwietnia 2018 r. dyrektorem zarządzającym ARP, a wcześniej m.in. dyrektorem wykonawczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kierownikiem biura strategii Polskiej Spółki Gazownictwa i członkiem zarządu PRI Pol-Aqua, poinformowano.



Robert Sobków jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu. Ponadto ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Zarządzania, gdzie w 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa grupy Lotos ds. finansowych (w latach 2018-2019), a wcześniej m.in. prezesa LMB Consulting i wiceprezesa ds. finansowych Tonsilu, podano również.



Jak podała w osobnym komunikacie spółka, ARP poinformowała, że objęła 3 589 080 akcji na okaziciela serii B oraz 12 528 567 akcji imiennych serii C Trakcji, stanowiących łącznie 18,64% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.



Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.



