Według Putina Rosja nie otrzymała w tej sprawie żadnej reakcji ze strony partnerów amerykańskich.

Rosyjski prezydent już wcześniej apelował o przedłużenie układu, potocznie nazywanego "nowy START", który wygasa w 2021 roku. Moskwa jest gotowa przedłużyć to porozumienie "bez żadnych warunków wstępnych" ze względu na to, by nie pojawiały się potem rozmaite interpretacje dotyczące jej stanowiska - oświadczył.

Putin wypowiadał się w czwartek wieczorem na naradzie w Soczi dotyczącej spraw obronności.

Nowy START został podpisany w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamę i ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Układ wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada on znaczne redukcje pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie. Układ wygaśnie w 2021 roku, o ile obie strony nie uzgodnią jego przedłużenia o maksimum pięć lat.

