Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie przejęcia przez Orlen Grupy Lotos w ciągu około trzech miesięcy, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.



"Spodziewam się, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Lotosu powinna nastąpić w granicach trzech miesięcy, czyli w podobnym czasie, jak w przypadku Energi. Mam nadzieję, że zamknięcie transakcji nastąpi w II poł. 2020 r." - powiedział Obajtek dziennikarzom.



"Współpraca z KE układa się dobrze, ale wiemy, że to długi proces. Moglibyśmy zakończyć go szybciej, gdyby warunki zaradcze były inne. Wolimy negocjować dłużej, żeby transakcja opłacała się obu stronom" - dodał.



PKN Orlen ogłosił dziś wezwanie na 100% akcji Grupy Energa. Koncern spodziewa się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w kwestii tego przejęcia w ciągu maksymalnie trzech miesięcy, a zamknięcia transakcji - w I poł 2020 r.



W październiku członek zarządu koncernu ds. finansowych Wiesław Protasewicz informował, że PKN Orlen ma nadzieję, iż Komisja Europejska wyda finalną decyzję dotyczącą przejęcia udziałów Grupy Lotos do końca I kwartału 2020 roku.



Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 roku, podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. Z kolei w kwietniu 2018 roku w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due diligence. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. Ostateczny wniosek trafił do Komisji na początku lipca br. Dodatkowo pod koniec sierpnia podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)