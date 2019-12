Inicjatywa Polska jest partią, która obok Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Zielonych, współtworzy Koalicję Obywatelską (KO.

W sobotę w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Krajowej Inicjatywy Polskiej. Przewodnicząca tej formacji Barbara Nowacka poinformowała na konferencji prasowej przed rozpoczęciem spotkania, że będzie ono poświęcone trzem obszarom: projektom ustaw, które Inicjatywa chce wnieść pod obrady Sejmu wraz z KO, planom współpracy z Unią Pracy, a także wyborom prezydenckim.

Obecny na konferencji Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy odniósł się do zapowiedzianej przez Nowacką współpracy z iPL. "Jako partie lewicowe chcemy pokazać, że potrafimy wspólnie działać i realizować wspólny program. (...) Dla nas człowiek jest ważniejszy od kapitału, środowisko jest ważniejsze od biznesu, a UE jest większą wartością niż USA. Chociażby te trzy rzeczy powodują, że jest między nami pole do współpracy i wspólnego programu bliskiego polskiej lewicy" - powiedział.

Dariusz Joński z zarządu iPL poinformował, że poza Unią Pracy jego formacja ma już potwierdzoną chęć współpracy ze strony lewicowych: Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)i partii Wolność i Równość (WiR). Joński wyjaśnił, że te pozaparlamentarne formacje chcą, by iPL "reprezentowała je w Sejmie".

Nowacka mówiła też o decyzji, która stoi przed jej formacją, o tym czy wystawić w wyborach prezydenckich własnego kandydata. Jednocześnie pokreśliła, że politycy Inicjatywy Polskiej "trzymają kciuki za przyjaciół" w Platformie Obywatelskiej, która w sobotę zorganizowała debatę w ramach prawyborów mających wyłonić kandydata na prezydenta. "Życzymy im dobrej decyzji, my też będziemy podejmować decyzję, kogo popierać" - zapowiedziała.

Joński, pytany przez PAP, odniósł się do wcześniejszych zapowiedzi, że decyzja o wystawieniu lub nie własnego kandydata na prezydenta zapadnie jeszcze w sobotę. Według niego taką decyzję partia podejmie dopiero w przyszłym tygodniu.

Joński mówiąc o przyszłych działaniach patii, zapowiedział, że formacja ta chce złożyć w Sejmie projekty ustaw: o związkach partnerskich, o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, a także o ochronie zwierząt.

Ponadto iPL chce przeprowadzić w styczniu kampanię informacyjną na temat likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych. "Ponad 15 mln ludzi w Polsce oszczędzało pieniądze w OFE i coś z tymi pieniędzmi musi zrobić. Będziemy chcieli poinformować ludzi, co się z tymi pieniędzmi może wydarzyć, jeżeli zdecydują się na skierowanie ich do IKE lub do ZUS. Nie chcemy, by te pieniądze trafiły do +banksterów+, bo takie zagrożenia są" - mówił Joński.

Posłanka Katarzyna Piekarska poinformowała, że złożyła już do prezydium klubu KO projekt ustawy o ochronie zwierząt. Projekt ten przewiduje wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futra, zakaz występowania zwierząt w cyrkach oraz wprowadzenie regulacji dotyczących zwierząt - takich jak psy czy konie - kończących służbę w formacjach mundurowych. "Liczy na to, że nasze projekty zyskają akceptację naszych koleżanek i kolegów z klubu KO" - dodała.

Nowacka zapowiedziała, że iPL będzie rozmawiać z samorządowcami na temat ochrony klimatu. Chce też uhonorować polską noblistkę, pisarkę Olgę Tokarczuk. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk