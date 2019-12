Najwyższa Izba Kontroli, badając aferę GetBacku, przyjrzała się także działaniom Giełdy Papierów Wartościowych. Udało nam się dotrzeć do wyników tej kontroli. To raport, który nie zawiera jeszcze odniesienia się giełdy do zastrzeżeń NIK.

Najpoważniejszy zarzut – głównie wobec byłych już władz warszawskiego parkietu – dotyczy tego, że „Giełda nie zawiadomiła KNF o podejrzeniu manipulacji kursem spółki EGB Investments”. To bydgoski windykator, kupiony przez GetBack w sierpniu 2017 r. GetBack zapłacił za niego 15 funduszom zarządzanym przez Altus TFI ok. 208 mln zł. Dzisiaj prokuratura podejrzewa, że transakcja wyrządziła GetBackowi szkodę majątkową wielkich rozmiarów (przepłacił co najmniej 160 mln zł). Zarzuty w tym wątku śledztwa usłyszeli m.in. Konrad K., były prezes wrocławskiego windykatora, i Piotr Osiecki, były prezes i twórca Altusa.

Manipulację kursem podejrzewa także prokuratura, dlatego w czerwcu tego roku postawiono zarzuty pięciu osobom. Przed przejęciem EGB przez GetBack wartość akcji tej pierwszej – w nieco ponad półtora roku – zwiększyła się o ponad 408 proc.

Kontrolerzy twierdzą, że GPW powinna była zrobić w tej sprawie więcej. „NIK podziela ocenę dokonaną przez audytora wewnętrznego Giełdy, że w sytuacji, w której stwierdzono, że nabywcy akcji EGB mogli podbijać kurs, a Giełda nie ma narzędzi, żeby to zweryfikować, nieprzesłanie zawiadomienia do KNF stanowiło naruszenie obowiązującej na GPW procedury w tym zakresie” – czytamy w dokumencie NIK.

Nasi informatorzy zwracają jednak uwagę, że ocena audytora została dokonana już po wybuchu afery w drugiej połowie 2018 r. i dotyczyła okresu od listopada 2015 r. do końca maja 2016 r. ©℗

