Total FIZ sprzeda 170 772 akcji Scope Fluidics po 60 zł: szt. w ABB



Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Total FIZ w ramach budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) sprzeda 170 772 akcji akcji Scope Fluidics, stanowiących ok. 7,37% kapitału i głosów, po cenie 60 zł za akcję, podała spółka.

"Total FIZ zakończył proces budowania przyspieszonej książki popytu, którego celem było zaoferowanie i sprzedaż w ramach oferty prywatnej do 170 772 akcji spółki, stanowiących do ok. 7,37% w kapitale zakładowym [...]. Rozpoczęcie ABB było następstwem zawarcia przez spółkę, akcjonariusza oraz mBank umowy plasowania akcji, która określała warunki przeprowadzenia ABB" - czytamy w komunikacie.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)