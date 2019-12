PGZ: WZU mają umowę na dostawę samochodów do przewozu rakiet dla systemu Wisła



Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) podpisało umowę z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu (WZU) na dostawę do końca września 2022 roku samochodów do transportu rakiet do systemu Wisła wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz ustanowieniem potencjału obsługowo-naprawczego, podała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Wartość umowy wynosi ponad 54 mln zł.

"Konfiguracja samochodów transportowo-załadowczych STZ to odpowiednio dostosowany pojazd Jelcz typ 882 z opancerzoną kabiną wraz z żurawiem oraz dwuosiowa przyczepa terenowa zaprojektowana przez firmę Autosan. Wartość umowy to ponad 54 mln zł i zawiera w sobie m.in. koszty pojazdów, przyczep oraz systemów łączności zabudowanych na pojazdach. Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w kierunku polonizacji systemu Wisła i angażowaniu polskiego przemysłu obronnego" - czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.

(ISBnews)