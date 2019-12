Konserwatyści pod wodzą premiera Borisa Johnsona zwycięstwo zawdzięczają wzorowo poprowadzonej kampanii zdominowanej przez hasło: „dokończyć brexit” – „get brexit done”. Dzięki niemu udało im się przejąć część wyborców Partii Pracy, którzy jeszcze nigdy nie zagłosowali na torysów oraz odbić okręgi wybierające laburzystów non-stop od 60, 80 czy – w wypadku jednego – nawet 100 lat.

Warto jednak pamiętać, że wyjście pod koniec stycznia nie oznacza, że brexit całkiem się zakończy. Bruksela i Londyn muszą jeszcze porozumieć się w kwestii tego, jak ich relacje będą wyglądać w przyszłości – w tym jak uregulowany będzie handel. Problem polega na tym, że zgodnie z obecnym stanem prawnym, jeśli do porozumienia nie dojdzie przed końcem 2020 r., w oczy Europie znów zajrzy twardy brexit.

Jakub Kapiszewski źródło: Dziennik Gazeta Prawna

>>> Czytaj też: Jak chiński rząd pomaga zdobywać rynki Huaweiowi, czyli afera na Wyspach Owczych

Źródła wykorzystanych w materiale cytatów:

Boris Johnson pledges to 'get Brexit done' within weeks of re-election – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=Lc1_nYlsj1Q&feature=emb_logo

Boris Johnson tells Tory conference 'Let's get Brexit done' in key note speech – The Telegraph: https://www.youtube.com/watch?v=1YPXXDs4QZM

Boris Johnson: I'm incredibly frustrated we're not able to get Brexit done today – The Telegraph: https://www.youtube.com/watch?v=kvKrXVHHYjc

Boris Johnson tells MPs get my Brexit deal done now or face December 12 election – The Sun: https://www.youtube.com/watch?v=B1dwjfEZ1jw

Boris Johnson's first speech as Tory leader: 'Deliver Brexit and unite the country' – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=gcEVvMPC088

Boris Johnson's election victory speech in full: 'We smashed the roadblock' – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=Li-aIEzL72k

Boris Johnson refuses to see picture of boy sleeping on hospital floor for lack of beds – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=diX8IyrGQJY&t=98s

Brexit - Independence Day - Boris Johnson: https://www.youtube.com/watch?v=dZRMxIw2VBI

Boris Johnson confirms December election: 'No one wants it but we have no choice' – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=wdEqzhJTF8c

Andrew Neil challenges Johnson to commit to interview: 'It is not too late' – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=lZATuljaRxs

Boris Johnson likens Andrew Neil to Lord Buckethead in interview row – Guardian News: https://www.youtube.com/watch?v=2-W5mIaiRIA

Belgium: 'Dreamer' Tusk channels John Lennon, 'imagines' reverse Brexit: https://www.youtube.com/watch?v=CoapLQ3QvGo

Tory leadership: Hunt and Johnson interviewed by Neil - BBC News: https://www.youtube.com/watch?v=1rXnJBA2BRk