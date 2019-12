Czechy: Demonstracja w Pradze; manifestanci wzywali do dymisji premiera

Źródło: PAP

W organizowanym przez stowarzyszenie „Milion chwil dla demokracji” proteście w Pradze we wtorek wzięło udział według policji ok. 15 tys. osób, według organizatorów kilkadziesiąt tysięcy. Manifestanci wzywali do dymisji premiera i współpracy partii opozycyjnych.