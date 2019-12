Dopłaty do aut będą wynosić do 30 proc. ceny. Dotyczą tylko aut kosztujących nie więcej niż 125 tys. zł brutto. Maksymalna dopłata to 37,5 tys. zł

- Na dopłaty załapią się tylko kupujący małe samochody miejskie – mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Derski, ekspert WysokieNapiecie.pl. - Jednak coraz większą szansę będą miały samochody nieco większe, o zasięgu 300-400 km, ponieważ ich ceny spadają.

Z zestawienia przygotowanego przez WysokieNapiecie.pl wynika, że na polskim rynku można dziś zamówić pięć modeli samochodów w cenie do 125 tys. zł.