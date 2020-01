Wojewoda wielkopolski wydał decyzję na budowę 20 km gazociągu Baltic Pipe



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - W ramach budowy kolejnego etapu gazociągu Goleniów-Lwówek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podał Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Pozwolenie wojewody obejmuje 20-kilometrowy odcinek na terenie gminy Międzychód i Lwówek, a także stację regulacyjno–pomiarową. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

"#BalticPipe to nie tylko część podmorska. Dziś uzyskaliśmy pierwsze pozwolenie na budowę części lądowej. Decyzja @wuw_poznan obejmuje 20-kilometrowy odcinek na terenie gminy Międzychód i Lwówek, a także stację regulacyjno-pomiarową" - napisał Gaz-System na swoim profilu na Twitterze.

Budowa nowego gazociągu relacji Goleniów-Lwówek realizowana jest w ramach jednego z pięciu komponentów projektu Baltic Pipe, tj. rozbudowy polskiego systemu przesyłowego, podkreślił Urząd.

"Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego. Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie niezawodności przesyłu gazu ziemnego, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu zimnego. Jednak to przede wszystkim projekt, który gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne i w naszym narodowym interesie jest jak najszybsze zrealizowane tej inwestycji" - powiedział wojewoda Łukasz Mikołajczyk, cytowany w komunikacie Urzędu.

W zakresie wydanej przez wojewodę Łukasza Mikołajczyka decyzji, inwestycja obejmuje budowę stalowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości 20 km, budowę zespołu włączeniowego na Węźle Lwówek, budowę stacji regulacyjno-pomiarowej na Węźle Lwówek na terenie powiatów międzychodzkiego oraz nowotomyskiego.

Gazociąg Baltic Pipe zostanie zbudowany na terenie trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w gminach: Goleniów, Maszewo, Stargard Szczeciński, Dolice, Przelewice, Pełczyce, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, Pszczew, Międzychód, Lwówek, podano także.

"Decyzja wydana została po rozpatrzeniu wniosku inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i podlega z mocy ustawy natychmiastowemu wykonaniu" - czytamy dalej.

Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System, a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)