PGNiG i JSW mają umowę na realizację programu Geo-Metan w kopalni Budryk



Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego w ramach programu Geo-Metan, podało PGNiG. Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk, która należy do JSW.

"W ramach projektu PGNiG i JSW wykonana zostanie demonstracyjna instalacja ujęcia metanu z odwierconych z powierzchni otworów kierunkowych oraz przeprowadzone zostaną testy produkcyjne w celu analizy wydajności dopływu metanu i wpływu szczelinowania na późniejszą eksploatację węgla" - czytamy w komunikacie.

Prace będą realizowane w tym roku w oparciu o zatwierdzony przez ministra środowiska badawczy projekt robót geologicznych.

"Cieszymy się, że JSW, kolejna spółka, podejmuje współpracę przy projekcie, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa pracy górników w kopalniach oraz dla ograniczenia emisji metanu do atmosfery. Współpraca z JSW to kolejny krok do rozpoczęcia prac nad wydobyciem tego paliwa na skalę przemysłową" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 193 mld m3 metanu.

"Metan w pokładach węgla, który dla spółek górniczych jest kłopotem, dla PGNiG jest szansą na dodatkowe źródło gazu. Rocznie możemy w ten sposób pozyskać nawet do 1,5 mld m3 surowca. Dzięki temu wzmocnimy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a jednocześnie zapewnimy bardziej przyjazne warunki pracy w kopalniach" - wskazał wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski.

"Ze względu na eksploatację coraz niżej położonych pokładów węgla, zagrożenie metanowe w naszych kopalniach będzie wzrastać. Metan jest także cennym surowcem energetycznym. Podejmujemy szereg działań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, zminimalizować emisję metanu do atmosfery i maksymalnie wykorzystać ujmowany przez nas gaz do celów gospodarczych" - dodał prezes JSW Włodzimierz Hereźniak.

Ujęcie gazu z systemu odmetanowania poprawia efektywność energetyczną i wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zaznaczono także.

"Odmetanowanie górotworu jest jednym z naszych strategicznych procesów technicznych, ponieważ jest to najbardziej skuteczna metoda zwalczania zagrożenia metanowego. Obecnie efektywność odmetanowania naszych kopalń wynosi nieco ponad 30%. Dzięki odmetanowaniu przedeksploatacyjnemu mamy szansę zwiększyć ilość ujmowanego gazu" - wyjaśnił wiceprezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko.

Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk. Złoże znajduje się na terenie Ornontowic, Gierałtowic, Mikołowa, Orzesza oraz Czerwionki-Leszczyn.

Współpraca JSW i PGNiG odbywa się w ramach programu Geo-Metan, którego celem jest rozwój metod i technik przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla. Spółki podpisały w tej sprawie list intencyjny w styczniu 2018 roku. Sygnatariuszami są również Tauron Polska Energia i Polska Grupa Górnicza (PGG). Niezależnie od współpracy z JSW, w ramach projektu Geo-Metan PGNiG prowadzi obecnie prace związane z wykonaniem odwiertów na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice, której właścicielem jest PGG.

PGNiG stara się także pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na dalszy rozwój programu Geo-Metan. Spółka spodziewa się pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania w najbliższych dniach, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)