Ronson sprzedał 256 mieszkań, przekazał 124 w IV kw. 2019 roku



Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Ronson Development sprzedał 256 lokali w IV kwartale 2019 roku, o 91% więcej niż w analogicznym okresie roku 2018 (134), a przekazał 124, o 118% więcej niż rok wcześniej (57), podała spółka.

Jest to jednocześnie najlepszy wynik sprzedażowy spółki od dziesięciu kwartałów, podano również.

"Sprzedaż 256 lokali w ostatnim kwartale ubiegłego roku to najlepszy kwartalny wynik od ponad 2,5 roku. Zgodnie z przewidywaniami, największy udział w tym wyniku miał pierwszy etap naszego warszawskiego projektu Ursus Centralny, gdzie zakontraktowaliśmy sprzedaż

87 lokali. Drugim naszym bestsellerem jest osiedle Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, gdzie w czwartym kwartale sprzedaliśmy 54 lokale. Dużą popularnością cieszyły się również projekty Grunwald 2 w Poznaniu oraz Panoramika w Szczecinie, gdzie w ostatnich trzech

miesiącach ubiegłego roku znaleźliśmy nabywców na odpowiednio 29 i 27 lokali" - powiedział wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

W całym 2019 r. Ronson Development sprzedał 761 lokali wobec 773 rok wcześniej, a przekazał nabywcom 658 lokali wobec 764 w 2018 r.

"W ostatnim kwartale 2019 r. istotnie wzmocniliśmy naszą ofertę, uruchamiając czwarty etap projektu Miasto Moje, obejmujący 176 lokali. Rozpoczęliśmy także realizację kolejnych etapów projektu Nova Królikarnia oraz pierwszy etap zupełnie nowej inwestycji na rynku

szczecińskim - Nowe Warzymice, z 54 mieszkaniami. Łącznie w czwartym kwartale 2019 r. rozpoczęliśmy budowę około 280 lokali, a w całym 2019 r. ponad 1100 lokali. Liczymy, że te inwestycje, wraz z projektami, które uruchomimy w 2020 r., przełożą się na dobre wyniki

sprzedażowe również w kolejnych kwartałach" - dodał prezes Boaz Haim.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)