Skiba: Wyższa inflacja to nie powód do zmartwień. Nie będzie problemu z realizacją budżetu

Źródło: PAP

Skiba: Wyższa inflacja to nie powód do zmartwień. Nie będzie problemu z realizacją budżetu

Inflacja w 2020 r. może być wyższa od założonych w projekcie budżetu 2,5 proc., ale to nie powód do zmartwień - powiedział w piątek wiceminister finansów Leszek Skiba. Dodał, że wyższa inflacja to wyższe dochody dla budżetu, co oznacza, że nie będzie problemu z jego realizacją.