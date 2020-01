MedApp sprzedał w USA licencję na oprogramowanie do diagnostyki obrazowej



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - MedApp sprzedał amerykańskim dystrybutorom za 3 mln zł dostęp do licencji na aplikację CarnaLife Holo, która ma szerokie zastosowanie w diagnostyce obrazowej, podała spółka. Z rozwiązania służącego do obrazowania 3D, stosowanego np. w onkologii czy w niektórych chorobach układu krążenia, wykorzystującego gogle Hololens firmy Microsoft skorzystają placówki naukowo-medyczne oraz uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Technologia będzie początkowo wykorzystywana w celach naukowo-badawczych. Są to pierwsze przychody MedApp w Stanach Zjednoczonych.

Spółka jednocześnie rozpoczyna proces certyfikacji swoich rozwiązań w amerykańskim urzędzie FDA. Jednak już teraz może sprzedawać swoją technologię w celach naukowo-badawczych, podano.

"Sprzedanie licencji na nasze innowacyjne rozwiązania do obrazowania 3D na amerykańskim rynku pokazuje, że możemy komercjalizować nasze usługi już w trakcie procesu certyfikacji FDA. Zainteresowanie firm dystrybucyjnych pokazuje, jak bardzo zaczyna być doceniane w świecie medycyny oraz nauki nasze rozwiązanie. Warto podkreślić, że MedApp jest jedną z niewielu polskich giełdowych spółek technologicznych, które z sukcesem prowadzą działalność komercyjną na bardzo wymagającym amerykańskim rynku ochrony zdrowia" - powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

CarnaLife Holo to rozwiązanie softwarowe służące do trójwymiarowej (3D), holograficznej wizualizacji badań diagnostycznych - takich jak tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI), trójwymiarowa angiografia (3DRA) czy echo serca wykorzystujące gogle Hololens zaprojektowane przez Microsoft. Jest to technologia wykorzystywana podczas zaawansowanych zabiegów kardiologii interwencyjnej a także w innych dziedzinach medycyny takich jak radiologia interwencyjna, ortopedia czy ginekologia, przypomniano.

"Wykorzystanie CarnaLife Holo w amerykańskich instytucjach badawczo-medycznych jest potwierdzeniem skuteczności oraz wysokiej innowacyjności naszego rozwiązania. CarnaLife Holo posiada już europejski certyfikat CE, a wykorzystanie go teraz w celach naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych będzie stanowić dodatkowy atut w procesie ubiegania się o certyfikat amerykańskiego urzędu FDA" - podsumował Mędrala.

MedApp S.A to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)