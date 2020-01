Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs rozliczył transakcje nabycia akcji w wezwaniu na Vantage Development i posiada obecnie 100% kapitału spółki, podało Santander Biuro Maklerskie jako podmiot pośredniczący.

"Zgodnie z warunkami wezwania, w dniu 13 stycznia 2020 r. zostały rozliczone transakcje nabycia akcji na okaziciela spółki, których przedmiotem było łącznie 48 561 706 akcji. Wzywający nabył wszystkie akcje objęte wezwaniem, reprezentujące 100% kapitału spółki i uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

W połowie listopada 2019 TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH - spółka zależna TAG Immobilien AG - wezwała do sprzedaży 48 561 706 akcji Vantage Development, stanowiących 100% kapitału spółki, po 11,5 zł za akcję.

Poprzez nabycie 100% akcji w Vantage, wzywający i pośrednio TAG, zamierza wkroczyć na rynek nieruchomości w Polsce. Przyszłą działalność zamierza prowadzić z naciskiem na sektor mieszkalny. Poza obecną wiodącą działalnością Vantage (budownictwo i sprzedaż lokali mieszkalnych, tj. "mieszkania na sprzedaż'), wzywający zamierza rozwinąć nowy kierunek działalności "mieszkania na wynajem", tj. wynajmować mieszkania najemcom w sposób podobny do działalności wzywającego i TAG w Niemczech. Obecna działalność Vantage na komercyjnym rynku nieruchomości nie będzie kontynuowana; działalność ta zostanie przejęta przez obecnych akcjonariuszy Vantage, podano wtedy.

W grudniu akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych.

TAG Immobilien AG jest spółką z siedzibą w Hamburgu, skupiającą swoją działalność na niemieckim rynku nieruchomości mieszkalnych. Nieruchomości posiadane przez TAG i jej podmioty zależne są położone w różnych regionach północnych i wschodnich Niemiec oraz Nadrenii Północnej-Westfalii. Na dzień 30 września 2019 r. TAG zarządzał łącznie około 84 000 lokalami mieszkalnymi. Akcje TAG są notowane na MDAX Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)