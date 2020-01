Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 1,2 proc. do 2.194,42 pkt., WIG zwyżkował 0,9 proc. do 59.275,02 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,2 proc. do 4.056,48 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,1 proc. do 12.430,57 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 933 mln zł, z czego 822 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Podczas poniedziałkowej sesji zwracały uwagę obroty na akcjach spółek o największej wadze w indeksie WIG20 (PKO BP, PKN Orlen, PZU, CD Projekt i Bank Pekao) – na papierach czołowej piątki pod tym względem wygenerowano obroty, stanowiące ok. 65 proc. obrotów na całym indeksie.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej piątkowego zamknięcia i po ustanowieniu minimum sesyjnego ok. godz. 10.00 wszedł w fazę wzrostów, które trwały do końca sesji.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały wzrosty – najsilniejsze, obok Warszawy, wystąpiły na giełdzie stambulskiej, gdzie BIST100 zwyżkował o 1,3 proc.

DAX spadł 0,31 proc., a S&P500 zwyżkował 0,38 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – o 6,1 proc., PZU – o 2,2 proc. i CD Projekt - o 2,0 proc. Zwyżkował również kurs PKN Orlen – o 1,0 proc.

Kurs Dino Polska był bliski ustanowienia historycznego rekordu – spółce udało się tego dokonać tymczasowo w końcówce sesji.

W trakcie poniedziałkowej sesji PKN Orlen podał, że rozpoczął postępowanie na wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim - zakończenie procesu wyboru doradcy technicznego przewidywane jest w pierwszej połowie 2020 roku.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: mBank – o 1,6 proc., Cyfrowy Polsat – o 1,4 proc. i PGE - o 1,3 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Medicalghoritmics – wzrost o 30,3 proc., Vivid Games – o 11,3 proc., Quercus TFI – o 8,7 proc., Astarta – o 8,5 proc. i Biotonu – o 7,2 proc. Zwyżkowała także cena Celon Pharmy – o 5,0 proc.

Medicalghoritmics po drugiej z rzędu sesji, kiedy kurs wzrósł w tempie dwucyfrowym, był najwyżej od grudnia 2019 roku.

Po piątkowej sesji Medicalgorithmics podał, że fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zwiększyły udział w akcjonariacie spółki i posiadały na dzień sporządzenia zawiadomienia walory dające 5,01 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Astarta rosła drugą sesję z rzędu - notowaniom spółki sprzyja dobra koniunktura na rynku cukru, którego cena od początku roku zyskała prawie 5 proc., a jego notowania są najwyżej od 2 lat.

Bioton poinformował w niedzielę, że otrzymał podpisany, wiążący list intencyjny z Harbin Gloria Pharmaceuticals oraz SciGen PTE - na podstawie umowy Harbin Gloria jest zobowiązany zapłacić Biotonowi kwotę 9 mln USD tytułem ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami.

W poniedziałek rano Celon Pharma poinformowała, że wraz z Glenmark, podpisała ugodę z GSK, dzięki czemu będą mogły sprzedawać lek Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich, w uzgodnionym kształcie inhalatora bez ryzyka naruszania praw własności intelektualnej.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Groclinu – o 8,1 proc. i MLP Group – o 6,4 proc. (PAP Biznes)