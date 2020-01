LiveChat przekroczył 1 tys. klientów rozwiązania ChatBot



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - ChatBot - rozwiązanie z portfolio spółki LiveChat Software - ma już ponad tysiąc klientów, poinformowała spółka.

"Przekroczenie liczby tysiąca płatnych klientów przez nasz drugi produkt, to historyczna chwila. Potwierdza się to, że nie jesteśmy już firmą jednego rozwiązania. ChatBot będzie się rozwijał i nadal rósł, wierzymy że jest w stanie powtórzyć sukces produktu LiveChat" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Wśród klientów rozwiązania znajdują się m.in. KPMG, Kayak, UEFA, Zain, HTC, czy Philip Morris.

"Chociaż ChatBot ma niecałe dwa lata (swoją historię zaczynał pod nazwą BotEngine), to jego dynamiczny wzrost przypadł na 2019 r., w którym liczba klientów tego rozwiązania wzrosła blisko trzykrotnie" - czytamy w komunikacie.

ChatBot jest rozwiązaniem, które od podstaw zostało zbudowane przez wewnętrzny zespół w LiveChat Software.

"Naszą misją jest zbudowanie najlepszego, a jednocześnie najprostszego w obsłudze rozwiązania w swojej klasie. Cieszymy się z sukcesu, ale zdajemy sobie sprawę, że przed nami bardzo dużo pracy. Ciągle udoskonalamy nasz produkt i wprowadzamy nowe rozwiązania" - powiedział szef zespołu ChatBot, Dariusz Zabrzeński, cytowany w komunikacie.

ChatBot jest stale rozwijany, m.in. o kolejne integracje, czy wstępnie przygotowane scenariusze dedykowane dla poszczególnych branż. W ostatnich tygodniach wprowadzono też do oferty nowy plan abonamentowy dedykowany dla bardziej wymagających klientów klasy "enterprise", podano także.

ChatBot to produkt, który umożliwia tworzenie chatbotów konwersacyjnych obsługujących różne scenariusze biznesowe.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)